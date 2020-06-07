Лишь красивые слова: в МИД Украины ошарашили заявлением о катастрофе МАУ

Украине не видит продвижения в расследовании катастрофы - МИД / Reuters

Катастрофа МАУ в Иране - в МИД Украины посетовали на то, что не видят реального продвижения в расследовании жуткого происшествия. При этом расследование не правильно завершать без расшифровки "черных ящиков".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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"Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только хорошим словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что это (причина сбития самолета - ред.) была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться прежде всего на соответствующих юридически установленных фактах, то есть завершенном техническом расследовании, завершении уголовного процесса. И говорить о том, что эти процессы завершены без расшифровки "черных ящиков", по крайней мере, некорректно и неправильно как по установлению справедливости, так и в отношении эмоций родственников погибших", - сказал Енин.

Также он отметил, что сейчас наблюдаются достаточно положительные медийные сигналы со стороны Ирана, хотя реального продвижения в расследовании пока нет.

"Мы очень рассчитываем, что иранская сторона как можно быстрее перейдет от красивых слов к хорошим поступкам", - сообщил замминистра.

Катастрофа МАУ в Иране

Напомним, что ранее Иран принял решение не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского Боинга МАУ, сбитого 8 января этого года под Тегераном, объяснив это "задержкой украинской стороны с ответом на предложение Ирана относительно черных ящиков.

Как ранее сообщалось, в Министерстве обороны Ирана заявили, что виновным в авиакатастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения".