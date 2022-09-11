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Киев готов к переговорам после деоккупация всех территорий Украины на 1 декабря 1991 года - Резников

11 сентября 2022, 14:22

Вариантов "на 24 февраля" для Украины уже не существует, заявил Министр обороны.

Резников, Путин
В Украине озвучили условия для переговоров с Россией / скриншот

Украина не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение.

С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что за время полномасштабной войны власти Украины "научились многому, в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры", добавив, что Киев занял новую позицию относительно переговоров с РФ – необходима полная деоккупация всех территорий Украины.

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"Я открою тайну... [Во время переговоров весной] мы говорили россиянам: "Для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля". Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант давно не является возможным. Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", - заявил Резников.

Переговоры Украины и России: что ранее предлагали в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Резников мирные переговоры с Россией
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