Киев и еще четыре области возвращаются к плановым отключениям света

В ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям в графиках.
С завтрашнего дня, 5 декабря, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже будут действовать плановые отключения света.
Как сообщил в Telegram ДТЭК, несмотря на планы компании, ситуация в энергосистеме остается сложной.
"Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.
При этом в ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины.
Отключения света в Украине
В журнале Forbes ранее назвали три сценария Кабмина Украины относительной действий в случае блэкаута. Алгоритм предполагает варианты на случай исчезновения электроснабжения на период от 12 часов до 7 суток. Сценарии зависят от того, по каким объектам будут бить оккупанты РФ.
Киевский градоначальник Виталий Кличко заявлял, что свет в Киеве будут отключать, вероятно, до весны 2023 года. Из-за холодов люди могут использовать теплонагревательные приборы, что приводит к увеличению нагрузки на электросеть.
Украинцев предупреждали о том, что агрессор Россия в любую минуту может нанести ракетные удары по Украине. Людям дали 8 советов, к которым следует прислушаться, чтобы быть готовыми к подобному развитию событий.
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