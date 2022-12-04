Киев и еще четыре области возвращаются к плановым отключениям света

Отключение света / ua.depositphotos.com

С завтрашнего дня, 5 декабря, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже будут действовать плановые отключения света.

Как сообщил в Telegram ДТЭК, несмотря на планы компании, ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.

При этом в ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины.

Отключения света в Украине

В журнале Forbes ранее назвали три сценария Кабмина Украины относительной действий в случае блэкаута. Алгоритм предполагает варианты на случай исчезновения электроснабжения на период от 12 часов до 7 суток. Сценарии зависят от того, по каким объектам будут бить оккупанты РФ.

Киевский градоначальник Виталий Кличко заявлял, что свет в Киеве будут отключать, вероятно, до весны 2023 года. Из-за холодов люди могут использовать теплонагревательные приборы, что приводит к увеличению нагрузки на электросеть.

Украинцев предупреждали о том, что агрессор Россия в любую минуту может нанести ракетные удары по Украине. Людям дали 8 советов, к которым следует прислушаться, чтобы быть готовыми к подобному развитию событий.

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