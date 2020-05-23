Сегодня в Киеве транспорт начнет работать в обычном режиме: названо время

Карантин в Киеве ослаблен, метро откроют 25 мая, сообщил мэр.
В субботу, 23 мая, в Киеве в рамках второго этапа ослабления карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса, транспорт возобновит работу в обычном режиме.
Транспорт снова начнет работать в обычном режиме в 12:00, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем канале в Telegram.
По его данным, также сегодня возобновится работа торговых заведений, площадь которых менее тысячи квадратных метров.
Кличка добавил, что метро Киева откроется 25 мая.
"…эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует нормам, установленным Минздравом, и позволяет перейти ко второму этапу ослабления ограничений", – привел мэр выводы комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Читайте такжеВ Киеве открывают метро и школы с детсадами: Кличко назвал датыНапомним, в Украине с 12 марта из-за коронавируса ввели общенациональный карантин, транспорт перестал работать в обычном режиме. Позже карантин продляли. Потом был введен первый этап ослабления карантина. С 22 мая карантин в нашей стране стал адаптивным.
В Киеве метро перестало работать 18 марта. Глава Минздрава Максим Степанов говорил, что министерство одобряет открытие подземки с 25 мая, если это позволят сделать эпидемиологические показатели.