Кириллу Буданову - 38: интересные факты из личной жизни и вещие слова о войне

4 января свой день рождения отмечает Кирилл Алексеевич Буданов - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По этому поводу Главред решил собрать интересные факты и цитаты человека, которого ненавидят российские оккупанты и обожают украинцы.
Родился главный разведчик страны 4 января 1986 в Киеве. Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (2007), после окончания которого служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны
Известно, что с 2014 года Буданов был участником русско-украинской войны, а в 2020 году он стал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Личная жизнь Буданова
В 2023 году вместе со своей женой Марианной, которую отправили в ноябре прошлого года, отпраздновали 10-летие брака.
В открытых источниках о супругах Будановых или самой Марианне информации мало.
Женщина родилась 3 августа 1993 в селе Ставище Киевской области. По образованию она психолог.
Кстати, Кирилл Буданов также рассказывал, что его жена Марианна живет вместе с ним в его кабинете, несмотря на то, что не является сотрудницей ГУР.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он подарил своей жене бумажный цветок, сделанный из стикеров, потому что не смог найти настоящие цветы.
Вещие слова Буданова
В своих интервью Буданов часто делал прогнозы. Он правильно предсказал, как именно начнется полномасштабное вторжении россии, когда будет переломный момент в войне и был уверен, что попытки полностью оккупировать страну провалятся.
В мае 2022 года руководитель разведки заявил, что ключевой момент в ходе войны наступит в августе. Действительно, в это время произошла ряд атак на российские военные объекты в Крыму, после чего началось контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях.
Прогноз Буданова также оправдался относительно продвижения ВСУ до конца 2022 года и достижения "значительных побед", включая освобождение Харьковской области и Херсона.
Прогноз о том, что Беларусь не вступит полноценно в военные действия, также оказался верным.
Также подтвердился прогноз относительно отсутствия протестных настроений в России из-за военных действий.
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