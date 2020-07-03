"Долбое*ы, как ты, тут лазят": Кличко набросился на руфера Мустанга

Виталий Кличко и руфер Мустанг / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко нецензурно обругал известного экстремала руфера Mustang Wanted (Григорий Кириленко).

Разговор Кличко с Кириленко произошел рано утром, 2 июля на Пешеходном мосту в Киеве.

На опубликованной записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Виталия Кличко жестко предъявил претензии Кириленко, вероятно за то, что он решил взобраться на Пешеходный мост.

При этом во время общения Кличко использовал ненормативную лексику, называя Mustang Wanted "долбое*ом" и рассказал, что "когда там человек ебн*лся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…"

Кроме того, Кличко призвал полицейских провести с руфером профилактическую беседу и предложил Кириленко отправиться в армию. На что экстремал сообщил, что был в АТО, в частности в донецком аэропорту и в Широкино.

Сам Мустанг подтвердил свой конфликт с Кличко, написав соответствующий пост в Facebook.

"Хотите верьте, хотите нет. Но Виталий Кличко пытался выбросить меня с пешеходного моста", - подчеркнул Кириленко.

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Напомним, 20 августа 2015 года на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной Москвы был вывешен украинский флаг, а половина звезды, венчающей здание, была покрашена в синий цвет.

Ответственность за инцидент взял на себя украинский руфер Mustang Wanted.