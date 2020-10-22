Климкин спрогнозировал самый вероятный вариант окончания войны на Донбассе

Бывший украинский главный дипломат продолжает делать прогнозы по поводу военного конфликта на востоке страны.
Наиболее вероятным вариантом, при котором прекратятся боевые действия в зоне военного конфликта на Донбассе, является использование международного компонента.
С таким мнением выступил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью для YouTube-проекта украинского журналиста Романа Цимбалюка.
Дипломат особо отметил, что любые договоренности с Россией по ситуации на Донбассе невозможны без участия стран Запада.
"Любая договоренность относительно Донбасса может быть достигнута, но может быть достигнута между нами и Западом с одной стороны и Россией с другой. Это может быть только часть большой договоренности, которая интересует Путина", – заявил Климкин.
По его мнению, судьба военного конфликта на Донбассе в значительной степени будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Поскольку именно после гонки Россия запустит "базарные торги".
"И второй момент – реализовать все, что вокруг Донбасса может происходить, можно только через заведение какого международного компонента. Опять же говорю, что речь не идет о десятках тысяч тяжело вооруженных миротворцев. Речь идет о разумном международном компоненте, администрации, контроле, военных советниках, полицейском компоненте. Все это можно сделать с помощью ЕС, нейтральных стран", – заявил Климкин.
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Павел Климкин - что было ранее:
- Дипломат заявлял - с первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если документ читать буквально, воплотить его в жизнь невозможно.
- До того экс-министр иностранных дел рассказал, чего боится президент РФ Владимир Путин.