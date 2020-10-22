Климкин спрогнозировал самый вероятный вариант окончания войны на Донбассе

Павел Климкин / УНИАН

Наиболее вероятным вариантом, при котором прекратятся боевые действия в зоне военного конфликта на Донбассе, является использование международного компонента.

С таким мнением выступил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью для YouTube-проекта украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Дипломат особо отметил, что любые договоренности с Россией по ситуации на Донбассе невозможны без участия стран Запада.

"Любая договоренность относительно Донбасса может быть достигнута, но может быть достигнута между нами и Западом с одной стороны и Россией с другой. Это может быть только часть большой договоренности, которая интересует Путина", – заявил Климкин.

По его мнению, судьба военного конфликта на Донбассе в значительной степени будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Поскольку именно после гонки Россия запустит "базарные торги".

"И второй момент – реализовать все, что вокруг Донбасса может происходить, можно только через заведение какого международного компонента. Опять же говорю, что речь не идет о десятках тысяч тяжело вооруженных миротворцев. Речь идет о разумном международном компоненте, администрации, контроле, военных советниках, полицейском компоненте. Все это можно сделать с помощью ЕС, нейтральных стран", – заявил Климкин.

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