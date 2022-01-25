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Клопотенко оскандалился, рассказав, как готовил сердце краснокнижного зверя

25 января 2022, 11:40
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Кулинар Евгений Клопотенко в одном из интервью рассказал, что готовил в собственном ресторане блюдо, ингредиентом которого являлось сердце лося.

Клопотенко
Евгений Клопотенко / УНИАН

Известный кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко очутился в центре скандала, когда в одном из интервью рассказал, что готовил в собственном ресторане блюдо, ингредиентом которого являлось сердце лося (животного, которое было занесено в Красную книгу).

Высказывания о блюдах из редких животных прозвучали в программе на YouTube-канале "Зе интервьюер". Интервью вышло еще в ноябре нынешнего года, но на высказывания повара обратили внимание лишь сейчас сотрудники общественной организации UA_Animals.

"В интервью одному из ютуб-проектов шеф-повар Евгений Клопотенко кичится изготовлением блюд из диких и редких видов животных. Весь перечень звучит просто ужасно, а в случае блюда из сердца лося говорит о нарушении закона", − сказано в сообщении в Instagram

Согласно нынешнему положению вещей, лоси в Украине находятся на грани исчезновения. И такое животное давно внесено в Красную книгу страны (поэтому его отстрел и является нарушением закона).

По факту видео UAnimals уже направила направили запрос в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у Клопотенко появилась туша лося. Также зоозащитники готовят соответствующее заявление в полицию.

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На видео этот момент начинается с 32 минуты.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню (разработанное под руководством Клопотенко). Но родители оказались им недовольны и в Сети начали его критиковать.

Сам Клопотенко отметил, что тема школьного питания стала очень горячей и "насобирала всякого", но он, вопреки слухам, не разрабатывал меню для детских садов.

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