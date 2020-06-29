Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной

Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля / Reuters

Украина отсутствует в обновленном перечне стран, для которых чиновники Евросоюза рекомендуют открывать границы с 1 июля 2020 года, но, при этом, ее нет и в "красном" списке по числу заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на информированные источники среди дипломатов.

Сперва в минувший четверг, 25 июня 2020 года, "зеленый" список содержал 54 страны, в том числе Украину. Теперь, по информации журналистов, таких стран стало 15 ‒ Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимных решений - Китай.

Читайте также"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавирусаВ "красный список" стран, для граждан которых въезд в ЕС запрещен, вошли США, Россия и Бразилия.

На данный момент неизвестно, каким Еврокомиссия рекомендует сделать порядок въезда из стран, которые не попали ни в "зеленый", ни в "красный" списки (в том числе и Украина). Кроме того, данное решение чиновников ничуть не является обязательным для исполнения для правительств стран Евросоюза (поэтому для граждан Украины потенциально возможны исключения).

Напомним, ранее в Сети опубликовали полный проект списка государств, для граждан которых могут открыть границы Евросоюза ‒ в том числе Украина, Грузия, Египет, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Япония, Китай.