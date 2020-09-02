Когда Евросоюз откроет границы для Украины: в МИД назвали главное условие

В МИД напомнили, что поездки в страны ЕС для украинских туристов временно недоступны из-за эпидемии COVID-19.
Согласно принятым в ЕС правилам въезда для иностранцев во время эпидемии COVID-19, европейцы открывают свои внешние границы для тех стран, где уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией такой же, как в европейских государствах, или ниже. Границы Евросоюза для большинства граждан Украины пока остаются закрытыми, так как в нашей стране зафиксирован более высокий уровень заболеваемости коронавирусом, чем в ЕС. Запрет на пересечение границы с Евросоюзом является временным и распространяется только на несущественные поездки и визиты с туристической целью.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос Главреда.
Как утверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве, согласно рекомендациям Еврокомиссии от 11 июня 2020 года, Евросоюз открывает свои внешние границы по следующим критериям:
- Эпидемиологическая ситуация
- Принцип взаимности
- Возможность придерживаться профилактических норм во время путешествий
- Учет статистических данных по профилактике и контролю заболеваемости COVID-19 (ECDC и ВОЗ).
Таким образом, отмечают в МИД, границы будут открыты в первую очередь для тех стран, в которых эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19, будет аналогичной европейской или же более оптимальной.
Критерии открытия границы для третьих стран
- Количество новых заболеваний COVID-19 на 100 тысяч населения
- Тенденция к снижению уровня новых заболеваний
- Общая реакция страны на коронавирусную инфекцию с учетом информации о тестировании, отслеживании контактов, профилактических мерах, лечении и отчетов.
По информации МИД Украины, именно на базе данных критериев в ЕС каждые 2 недели формируют контрольный список стран, для которых открываются границы.
Известно, что по состоянию на 26 августа показатель заболеваемости в странах ЕС – 46 человек на 100 тысяч населения. В Украине, согласно данным на 30 августа, – 68 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, в ближайшее время европейские страны для украинских туристов будут недоступны.
"В то же время, запрет для пересечения границы с ЕС распространяется только на несущественные поездки для граждан третьих стран, это временно и касается в первую очередь пересечения границы с туристической целью. Главное условие для открытия границ - коэффициент заболеваемости - должен быть меньше или равен уровню в ЕС", - добавили в дипломатическом ведомстве.Читайте такжеКабмин смягчает запрет на въезд иностранцев: для кого откроют границу
В МИД Украины резюмировали, что на данный момент украинские граждане имеют право на въезд в 45 стран. Узнать, куда разрешен въезд украинцам, можно при помощи специальной интерактивной карты.
Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине и в мире продолжается, поэтому украинцам следует временно воздержаться от путешествий и выезжать за границу только в случае необходимости.
Напомним, 30 августа Украина обновила список красной и зеленой эпидемиологических зон по иностранным государствам. Список зеленой зоны пополнили Бельгия, Казахстан и Индия.