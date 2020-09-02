Когда Евросоюз откроет границы для Украины: в МИД назвали главное условие

Евросоюз пока не готов открыть свои границы для Украины - МИД / Reuters

Согласно принятым в ЕС правилам въезда для иностранцев во время эпидемии COVID-19, европейцы открывают свои внешние границы для тех стран, где уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией такой же, как в европейских государствах, или ниже. Границы Евросоюза для большинства граждан Украины пока остаются закрытыми, так как в нашей стране зафиксирован более высокий уровень заболеваемости коронавирусом, чем в ЕС. Запрет на пересечение границы с Евросоюзом является временным и распространяется только на несущественные поездки и визиты с туристической целью.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос Главреда.

Как утверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве, согласно рекомендациям Еврокомиссии от 11 июня 2020 года, Евросоюз открывает свои внешние границы по следующим критериям:

Эпидемиологическая ситуация

Принцип взаимности

Возможность придерживаться профилактических норм во время путешествий

Учет статистических данных по профилактике и контролю заболеваемости COVID-19 (ECDC и ВОЗ).

Таким образом, отмечают в МИД, границы будут открыты в первую очередь для тех стран, в которых эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19, будет аналогичной европейской или же более оптимальной.

Критерии открытия границы для третьих стран

Количество новых заболеваний COVID-19 на 100 тысяч населения

Тенденция к снижению уровня новых заболеваний

Общая реакция страны на коронавирусную инфекцию с учетом информации о тестировании, отслеживании контактов, профилактических мерах, лечении и отчетов.

По информации МИД Украины, именно на базе данных критериев в ЕС каждые 2 недели формируют контрольный список стран, для которых открываются границы.

Известно, что по состоянию на 26 августа показатель заболеваемости в странах ЕС – 46 человек на 100 тысяч населения. В Украине, согласно данным на 30 августа, – 68 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, в ближайшее время европейские страны для украинских туристов будут недоступны.

"В то же время, запрет для пересечения границы с ЕС распространяется только на несущественные поездки для граждан третьих стран, это временно и касается в первую очередь пересечения границы с туристической целью. Главное условие для открытия границ - коэффициент заболеваемости - должен быть меньше или равен уровню в ЕС", - добавили в дипломатическом ведомстве.Читайте такжеКабмин смягчает запрет на въезд иностранцев: для кого откроют границу

В МИД Украины резюмировали, что на данный момент украинские граждане имеют право на въезд в 45 стран. Узнать, куда разрешен въезд украинцам, можно при помощи специальной интерактивной карты.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине и в мире продолжается, поэтому украинцам следует временно воздержаться от путешествий и выезжать за границу только в случае необходимости.

Напомним, 30 августа Украина обновила список красной и зеленой эпидемиологических зон по иностранным государствам. Список зеленой зоны пополнили Бельгия, Казахстан и Индия.