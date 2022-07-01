Командные пункты мешает с землей: в РФ истерят из-за ударов HIMARS ВСУ

ВСУ вооружили комплексами HIMARS / shephardmedia.com

В РФ запаниковали после эффективного применения Вооруженными силами Украины американских реактивных установок HIMARS.

Российские пропагандисты напомнили о том, что ранее ВСУ нанесли точный удар по позициям РФ в оккупированных Ровеньках.

"Появилась информация, что ВСУ получили неназванное количество ракет для поражения командных пунктов и складов с боеприпасами российской армии на Донбассе", - отмечают российские пропагандисты.

Они не исключили, что Украина уже располагает ракетами с дальностью поражения до 170 км. По их данным, это могут быть тактические ракеты ATACMS.

"Хотя никаких сообщений на эту тему не было, но поставка небольшого количества ракет вполне могла состояться и необязательно от американцев, точно такие же ракеты применяют британцы на свои MLRS, а они никаких обещаний не давали", - добавляют росСМИ.

Они подчеркнули, что американские ракеты предназначены для уничтожения российских пунктов управления и складов боеприпасов, находящихся на значительном расстоянии.

HIMARS

Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS размещалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.

РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.

На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.

Характеристики:

Масса, кг 11 000

Запас хода, км 480

Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS

Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)

Калибр, мм 227 мм

Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6

Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км

Максимальная дальность, м 300 км.

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