Комаровский объяснил, почему украинцам полезно мерзнуть в квартире без отопления

Доктор вспомнил 1992 год, когда он работал в инфекционке / скриншот с видео

Сложившийся газовый кризис и подорожание топлива может хорошо сказаться на здоровье украинцев. Холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций, заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

В 1992-1993 годах, во времена серьезного газового кризиса в Украине, он заведовал отделением респираторных инфекций в Харьковской областной инфекционной больнице. И несмотря на холод в квартирах у украинцев, в отделении этой больнице детей лечилось в пять раз меньше обычного, рассказал Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте такжеДоктор Комаровский показал архивные фото любимой жены и красавцев сыновей"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии - возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро - дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже", — объяснил Комаровский.

Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года. Отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.

Также Главред писал, что 30 сентября Кабмин, "Нафтогаз" и мэры украинских городов подписали меморандум: тарифы на тепло и горячую воду не будут расти этой зимой.