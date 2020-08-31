Концерн Антонов выпустил первый самолет без деталей РФ

Антонов / Фото: Reuters

Государственное авиастроительное предприятие Антонов отчиталовь о выпуске планера первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих.

"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", — в интервью Укринформу сообщил президент ГП Антонов Александр Лось.

По словам руководителя предприятия, 2/3 оборудования завезли из США, а остальные комплектующие отечественного производства.

"Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", — сказал Лось.