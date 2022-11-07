Контратака ВСУ: на Южном направлении украинские войска перешли в наступление

Участились случаи уничтожения украинскими военными вражеской авиации, рассказал Юрий Игнат.
На южном направлении продолжаются интенсивные наступательные действия подразделений Вооруженных сил Украины, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
В последние недели участились случаи уничтожения украинскими военными вражеской авиации, подчеркнул он в ходе брифинга.
"Идут интенсивные наступательные действия наших войск. Это обуславливает использование врагом большего количества авиации... в частности штурмовой авиации и вертолетов...", — сказал Игнат.
По словам представителя командования, весомый вклад в уничтожение вражеской авиации внесла немецкая система IRIS-T.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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