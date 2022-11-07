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Контратака ВСУ: на Южном направлении украинские войска перешли в наступление

7 ноября 2022, 14:46

Участились случаи уничтожения украинскими военными вражеской авиации, рассказал Юрий Игнат.

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ВСУ продолжают наступление на юге / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, УНИАН

На южном направлении продолжаются интенсивные наступательные действия подразделений Вооруженных сил Украины, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В последние недели участились случаи уничтожения украинскими военными вражеской авиации, подчеркнул он в ходе брифинга.

"Идут интенсивные наступательные действия наших войск. Это обуславливает использование врагом большего количества авиации... в частности штурмовой авиации и вертолетов...", — сказал Игнат.

По словам представителя командования, весомый вклад в уничтожение вражеской авиации внесла немецкая система IRIS-T.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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