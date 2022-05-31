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Контрудар в тыл рашистам: аналитик раскрыл детали диверсионной операции ВСУ

31 мая 2022, 16:24

ВСУ ударили в тыл линии фронта РФ между Белой Криницей и Новогригоровкой.

Донбасс, разведка, ВСУ
ВСУ провели диверсионную атаку на Херсонщине / facebook.com/alla.push

Контрудары Вооруженных сил Украины по позициям российских оккупантов в Херсонской области являются "идеальной диверсионной операцией", заявил военный аналитик Том Купер.

Как пишет он в своем блоге, причиной является то, что на БТГ российских войск приходится слишком много территории.

Эксперт пояснил, что обычно одна средняя БТГ должна защищать линию фронта в 7-8 км, а у врага одна БТГ защищает 20-25 км фронта. Однако несмотря на это ВС РФ имеет достаточно живой силы и две линии обороны вокруг Херсона, а третья сейчас активно сооружается.

Контрудар ВСУ на южном направлении

Он пишет, что бойцы 60-й и 63-й бригад ВСУ хорошо себя показали за последние два дня. Сначала они освободили Давыдов Брод, сделали ложный удар в южном направлении, чтобы повернуть на восток.

А затем ударили в тыл линии фронта РФ между Белой Криницей и Новогригоровкой. Благодаря этому проникновение за линию фронта уже настолько же глубоко, настолько и широко. Однако ВС РФ остановили продвижение на рубеже между Сухим Ставком и Брускинским.

Второе направление для ВСУ находится в районе Снигиревки. Вместе с тем Купер уверен в том, что здесь не имеет смысла атаковать позиции РФ в лоб.

Он добавил, что кроме освобождения Давыдова Брода никаких визуальных подтверждений о событиях на той территории нет. Хотя их оказалось достаточно, чтобы ВС РФ панически покинули Николаевку.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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