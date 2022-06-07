Корабли РФ никогда не зайдут в порты Украины: Зеленский озвучил единственный вариант деблокады

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украина готова к организации зеленых коридоров для экспорта зерна в Черном море при условии, что сопровождать торговые суда будут военные корабли какой угодно страны, кроме России. Переговоры об этом ведутся на уровне ООН, и организация уже поддержала украинское предложение.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, переговоры об этом ведутся на уровне ООН, и организация уже поддержала украинское предложение.

Зеленский подчеркнул, что договоренностей о заходе российских кораблей в украинские порты "нет и быть не может".

"Все прекрасно знают, что мы не впустим российские корабли в наши порты. Потому что они ежедневно атакуют нас... И все понимают, что Украина готова экспортировать на 100% все, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным. Поэтому схема очень простая. Мы ее предложили, и ее поддержали ООН и некоторые страны-партнеры. Это схема безопасного морского коридора, который могут обеспечить корабли любой страны-партнера, но не РФ. Потому что им мы не доверяем, у нас с ними война", – заявил Зеленский.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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