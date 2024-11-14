Корейцы не спасли ситуацию: бойцы ВСУ разнесли в пепел штурмы РФ на Курщине

Российские войска продолжают попытки атаковать позиции ВСУ на Курщине, но несут значительные потери.

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Оккупанты несут серьезные потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, скриншот deepstatemap.live

Коротко о ключевом:

Украинские воины нанесли немалые потери врагу на Курщине

Сразу две разведки подтвердили участие северокорейских военных в боях на территории РФ

Бойцы 36-й бригады продемонстрировали, как во время одного из штурмов нанесли серьезные потери россиянам. Об этом говорится на официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты успешно отбили нападение россиян на Курщине. Меткую работу защитников Украины показали в сети.

видео дня

Благодаря слаженной работе аэроразведки украинским бойцам удалось оперативно выявить группу российских военных, которые начали штурм украинских позиций. В наступлении враг задействовал несколько отделений пехоты и боевые машины.

Украинские защитники показали, как они точно уничтожили одну из российских БМП с помощью дрона. Другие боевые машины, вероятно, высадили десантников и спрятались в лесополосе. Российские штурмовики искали укрытие, даже под мостами, но это не принесло им успеха.

Хотя 36-я бригада не раскрыла точное количество потерь врага, из видео видно, что немногим оккупантам удалось выжить после атаки.

Солдаты КНДР воюют рядом с россиянами

Также аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что южнокорейская и американская разведки подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях на российской территории, в частности в Курской области.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Согласно данным, Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 ноября проинформировала об участии северокорейских военных в боях на российской территории, после подготовки и постепенного развертывания в течение последних двух недель. Американская разведка также подтвердила эти данные.

"Представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября отметил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, и большинство из них переместились в Курскую область, где участвуют в боевых действиях наряду с российскими силами", - говорится в заявлении.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины. Как подтвердили в разведке Южной Кореи, северокорейские солдаты, отправленные в Россию, уже переместились в Курскую область.

Также и США подтвердили участие войск КНДР в боях против Украины. Спикер Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместились в далеко западную Курскую область.

По данным Forbes, ВСУ нанесли армии РФ серьезный урон на Курщине. Речь идет об уничтожении шести батальонов за шесть дней.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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