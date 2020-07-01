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В Минздраве рассказали о новом условии для въезда в Украину

Информацию озвучил лично руководитель ведомства Максим Степанов.

1 июля 2020, 12:12
Борисполь, аэропорт
В Минздраве рассказали о новом условии для въезда в Украину / УНИАН

Граждане иностранных государств, которые прибывают в Украину из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией по причине коронавируса, вместо прохождения двухнедельной самоизоляции могут провести за свой счет тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в рамках брифинга 1 июля 2020 года.

"Мы говорим не об отмене самоизоляции [для иностранцев, прибывающих из стран с худшей, чем в Украине, эпидемической ситуацией, – Главред]. Последним решением правительства были внесены изменения в отношении приезжающих в страну иностранцев из стран "красной зоны". Как они действуют? Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию, которая составляет 14 дней. Но если есть желание у этого человека быстрее выйти из самоизоляции и не находиться 14 дней в ней, то он может пройти ПЦР-тестирование ‒ в верифицированных референс-лабораториях,", ‒ заявил чиновник.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине могут закрыть курорты для туристов ‒ в случае, если украинцы продолжат в массовом порядке нарушать адаптивный карантин.

Максим Степанов Минздрав новости Украины иностранцы
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