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Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в Минздраве обратились к украинцам

Украинцев призывают соблюдать противоэпидемиологические меры.

24 июня 2020, 10:35
Степанов
Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных пациентов с COVID-19 / УНИАН

В Минздраве заявили о стремительном росте числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Ведомство настоятельно призывает украинцев соблюдать профилактические меры во избежание дальнейшего распространения COVID-19 в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, в последние две недели на территории Украины наблюдается тенденция увеличения количества заражений коронавирусом. Для предотвращения распространения вирусной инфекции Минздрав по-прежнему рекомендует придерживаться социальной дистанции, соблюдать масочный режим и использовать дезинфицирующие средства, однако далеко не все украинцы следуют этим правилам. Вследствие этого ситуация с COVID-19 в стране ухудшается.

"Почему-то мы уперто не хотим придерживаться этих правил. Результат COVID-19 показывает очень-очень быстро. У нас же не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день", - отметил Степанов, добавив, что в Украине зафиксирован резкий рост заболеваемости пневмонией в результате безответственного отношения населения к рекомендациям властей.

Напоследок он подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией Минздрав занимается подготовкой дополнительного числа медицинских учреждений, в которых будут лечить пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 39 014 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 заразились еще 940 украинцев.

Ранее в Минздраве рассказали, как с 22 июня изменился алгоритм введения карантинных мер в регионах Украины.

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