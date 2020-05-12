В Виннице бьют тревогу: область на грани второй волны эпидемии COVID-19

В Виннице заявили о начале второй волны COVID-19 / УНИАН

Винницкая область оказалась на грани второй волны эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В регионе зафиксирован устойчивый рост новых прецедентов заболевания – лишь за последние сутки установлено 27 случаев. Об этом рассказал глава обладминистрации Владислав Скипальский.

"Могу констатировать – мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирусом в Винницкой области. На протяжении первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания", – отметил чиновник в ходе собственного брифинга.

По его словам, каждая пятая больничная койка в базовых медицинских учреждениях Винницы заполнена пациентами, зараженными китайским коронавирусом.

"Заполненность коек больными COVID-19 в девяти опорных больницах области постепенно растет. Причем, если говорить о 9 учреждениях первой волны госпитальной базы, только больных COVID-19 мы уже имеем почти 20% от общего количества инфекционных коек", – резюмировал Скипальский.

По состоянию на 12 мая в Винницкой области всего установлено 580 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Также 309 заболевших уже излечились.

Напомним, на утро, 12 мая, в Украине было зафиксировано 16 023 случаев заболевания китайским коронавирусом.