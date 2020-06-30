Вторая волна COVID-19 в Украине: Зеленский сделал заявление

Зеленский призвал готовиться ко второй волне COVID-19 / president.gov.ua

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции по территории Украины государству уже нужно готовиться ко второй волне COVID-19.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

По словам гаранта, только на Закарпатье уже заняты более 70% больничных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом в рамках первой волны. Судя по динамике, страна должна готовиться ко второй волне нашествия коронавирусной инфекции.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне", - сказал Зеленский, выразив надежду, что Украине все же удастся избежать худшего сценария развития событий.Читайте такжеУкраина на пороге усиления карантина: Шмыгаль назвал условие

Также он добавил, что медицинская сфера должна быть готова к любому варианту.

В сообщении подчеркивается, что Кабмин уже проводит ряд мероприятий по подготовке учреждений здравоохранения, которые будут принимать пациентов в случае начала второй волны коронавирусной инфекции в Украине. На территории страны подготовлено около 30 тысяч коек для заболевших COVID-19. Аппараты искусственной вентиляции легких мало используются, однако в медицинских клиниках их достаточное количество.

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине зафиксировано 44 344 прецедента заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подцепили еще 706 украинцев.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал новую вспышку коронавирусной инфекции в Украине и призвал украинцев соблюдать профилактические меры.