УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вторая волна COVID-19 в Украине: Зеленский сделал заявление

Зеленский надеется, что стране удастся избежать негативного сценария.

30 июня 2020, 15:04
Зеленский
Зеленский призвал готовиться ко второй волне COVID-19 / president.gov.ua

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции по территории Украины государству уже нужно готовиться ко второй волне COVID-19.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

По словам гаранта, только на Закарпатье уже заняты более 70% больничных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом в рамках первой волны. Судя по динамике, страна должна готовиться ко второй волне нашествия коронавирусной инфекции.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне", - сказал Зеленский, выразив надежду, что Украине все же удастся избежать худшего сценария развития событий.Читайте такжеУкраина на пороге усиления карантина: Шмыгаль назвал условие

Также он добавил, что медицинская сфера должна быть готова к любому варианту.

В сообщении подчеркивается, что Кабмин уже проводит ряд мероприятий по подготовке учреждений здравоохранения, которые будут принимать пациентов в случае начала второй волны коронавирусной инфекции в Украине. На территории страны подготовлено около 30 тысяч коек для заболевших COVID-19. Аппараты искусственной вентиляции легких мало используются, однако в медицинских клиниках их достаточное количество.

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине зафиксировано 44 344 прецедента заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подцепили еще 706 украинцев.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал новую вспышку коронавирусной инфекции в Украине и призвал украинцев соблюдать профилактические меры.

коронавирус в Украине карантин в Украине Covid-19 Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «Вторая волна COVID-19 в Украине: Зеленский сделал заявление». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:06
Украину накрыл фронт и принес "подарки" – синоптик
15:04
Вторая волна COVID-19 в Украине: Зеленский сделал заявление
14:49
Малюська рассказал, почему нужно срочно изменить закон о люстрации
14:43
Анита Цой попала в больницу с коронавирусом купив билет в Ухань
14:35
Рак горла: причины, симптомы, факторы риска
14:26
Россия продвигает очень пагубный нарратив относительно Донбасса – посол Британии
14:11
Путин назвал главное условие, при котором поправки в Конституцию России вступят в силу Видео
13:50
"Вагоны из молодой республики": позорный запуск грузовых поездов по "мосту-скрепе" высмеяли в Сети
13:45
Социологи выяснили, какие партии могут пройти в Раду - новый рейтинг
13:43
Пацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал Видео
13:32
В Днепровской области бывший коп застрелил парня: врачи отказывали в оказании помощи – соцсети
13:22
"В Украине упадет зарплата": эксперт назвал сумму и причину Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, при каком условии уйдет в отставку
12:56
Концерт The Hardkiss Акустика в Киеве появился онлайн в полном объеме Видео
12:49
Внематочная беременность: симптомы, причины, факторы риска
12:47
"Укрзализныця" будет экономить, заключая долгосрочные контракты с поставщиками – эксперт
12:44
Рейтинг Зеленского обрушился: названы главные конкуренты
12:28
Вакцина против коронавируса в Китае: появились новые сведения
12:27
Dr Dre разводится с Николь Янг
12:03
Граница на замке: почему ЕС боится принимать у себя украинцев мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять