"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

Лишь недавно Даниэль Салем и Лида Ли перестали скрывать свой роман.

Lida Lee и Даниэль Салем - певица раскрыла детали отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Кратко:

Лида Ли и Даниэль Салем состоят в романтических отношениях

Артистка раскрыла свой взгляд на пару

В конце декабря украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) подтвердила роман с военным и шоуменом Даниэлем Салемом. До этого они были коллегами и друзьями.

Звездная пара привлекает внимание своей гармоничностью, и только начинает осторожно делиться со своими поклонниками деталями отношений. Так, к примеру, недавно Лида Ли рассказала, какие для нее существуют табу. "Неуважение, унижение, вранье, нарушение границ, которые были заранее обговорены. Молчание вместо диалога. Впускание третьих лиц в отношения", - сообщила певица в своем блоге в Instagram.

Она также опубликовала уютное сэлфи с Салемом, и отметила, что в их паре хватает испытаний, которые они вместе преодолевают. "Знаете, в жизни каждой пары есть свои испытания, поэтому нам их пока хватает", - пишет артистка.

Впрочем, в подробности Лида вдаваться не стала.

Lida Lee и Даниэль Салем - певица раскрыла детали отношений / фото: instagram.com/lidalee_official

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

