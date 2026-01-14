"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

Кратко:
- Лида Ли и Даниэль Салем состоят в романтических отношениях
- Артистка раскрыла свой взгляд на пару
В конце декабря украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) подтвердила роман с военным и шоуменом Даниэлем Салемом. До этого они были коллегами и друзьями.
Звездная пара привлекает внимание своей гармоничностью, и только начинает осторожно делиться со своими поклонниками деталями отношений. Так, к примеру, недавно Лида Ли рассказала, какие для нее существуют табу. "Неуважение, унижение, вранье, нарушение границ, которые были заранее обговорены. Молчание вместо диалога. Впускание третьих лиц в отношения", - сообщила певица в своем блоге в Instagram.
Она также опубликовала уютное сэлфи с Салемом, и отметила, что в их паре хватает испытаний, которые они вместе преодолевают. "Знаете, в жизни каждой пары есть свои испытания, поэтому нам их пока хватает", - пишет артистка.
Впрочем, в подробности Лида вдаваться не стала.
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
