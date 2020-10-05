Кравчук поведал, зачем для ТКГ нужен совет экс-жителей Донбасса

Леонид Кравчук выступил с новой инициативой по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.
Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук заявил о планах собрать совет представителей Донбасса ‒ людей, которые там долго прожили и хорошо его знают.
Об этом он сообщил в эфире канала Украина 24.
По задумке Кравчука, такие люди должны будут нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы.
"Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", ‒ сказал он.
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Леонид Кравчук - что было ранее:
- Кравчук заявлял - возможность перемещения переговорного процесса из Минска в рамках ТКГ по Донбассу должны решать все стороны. На данный момент нет необходимости и возможности перемещать дискуссию, так как она проходит в формате видеоконференции.
- До того он говорил, что Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно. Данный процесс должен происходить на уровне глав государств.