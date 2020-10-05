Кравчук поведал, зачем для ТКГ нужен совет экс-жителей Донбасса

Леонид Кравчук / УНИАН

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук заявил о планах собрать совет представителей Донбасса ‒ людей, которые там долго прожили и хорошо его знают.

Об этом он сообщил в эфире канала Украина 24.

По задумке Кравчука, такие люди должны будут нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы.

"Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", ‒ сказал он.

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