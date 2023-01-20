'Крым станет островом': ВСУ контрнаступают в Запорожской области - полковник СБУ

В ходе контрнаступления ВСУ российские оккупанты могут быть заблокированы в Крыму и иметь выход только к Керченскому мосту, по которому защитники смогут бить.

В ходе контрнаступления ВСУ Крым может стать островом / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Украинские военные наступают на Запорожском направлении, сейчас он является ключевым. Однако в ходе этого контрнаступления Крым может стать островом. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

РФ пытается подготовиться и накапливает собственные силы.

"Если мы пойдем в наступление и разрезаем войска противника в направлении Мелитополь – Бердянск, то фактически Крым станет островом, который поставляется только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", - сказал Костенко.

Он также убежден, что оккупанты не смогут захватить Луганскую и Донецкую области до 1 марта. Подобные заявления могут размещаться, чтобы давить на украинцев. Костенко отметил, что у РФ нет столько сил, которыми можно было бы захватить такую большую территорию.

"Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не удается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас мало реалистичный", - пояснил Кучера.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине, который готовят в США. По его словам, бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB сделают менее безопасной ситуацию для оккупантов в Крыму.

Напомним, бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес выразил мнение, что украинские военные могут до февраля 2022 года создать условия для проведения операции по освобождению Крыма. Полностью деоккупировать полуостров Украина может до августа этого года. Но это будет зависеть от главного условия – получат или нет украинские военные нужное вооружение.

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