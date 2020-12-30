Кривонос рассказал о бойкоте в СНБО и пожаловался на окружение Зеленского

Сергей Кривонос / УНИАН

Уволенный с должности заместителя секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что окружение главы государства не дало ему встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

"Возможно, они боятся, что я скажу то, чего они не говорят. Возможно, они боятся моего определенного влияния на восприятие реалий со стороны президента", - сказал он в интервью Апострофу.

При этом он не исключил, что окружение президента скрывает от него информацию: "Я думаю, что да, скрывают. Информация подается в розовых тонах".

Кривонос рассказал, что секретарь СНБО Алексей Данилов устроил ему бойкот, не приглашая на заседания.

"К сожалению, он сделал такой бойкот: ты живи своей жизнью и занимайся своими делами, а мы как-нибудь без тебя. К сожалению, это так. После его назначения мы встретились, и он сказал: "Война уже закончилась, военные в СНБО уже не нужны. Возвращайтесь в Вооруженные силы", - отметил бывший заместитель секретаря СНБО.

Говоря о профессионализме Данилова, Кривонос добавил: "С 2014 по 2019 год я этого человека почему-то не видел ни на фронте, ни в тылу. Где он, как патриот, защищал свою страну? Я не видел этого. Вы видели? Нет. Патриоты себя показали в 2014 году. Благодаря таким патриотам, которые пришли на фронт, стали помогать фронту, мы устояли и являемся государством. А сейчас те люди, которых мы не видели, управляют процессами и рассказывают, что они суперпатриоты".

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Увольнение Сергея Кривоноса: