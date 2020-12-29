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​Кривонос резко прокомментировал свое увольнение из СНБО​

29 декабря 2020, 22:34

Кривонос заявил, что "можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить".

Кривонос прокомментировал свое увольнение из СНБО / Facebook

Полковник Сергей Кривонос​, которого президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря уволил с должности заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, резко прокомментировал свое увольнение.

На своей странице в Facebook Сергей Кривонос назвал решение главы государства "новогодним подарком".

"Сегодня, 29 декабря, на сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" 4504, зарегистрированный 16 декабря 2020 года при моем соавторстве. Но... на сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя Секретаря СНБО", – отметил Кривонос.

Кривонос отметил, что "можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить".

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"Спасибо Президенту Украины, за новогодний подарок", – написал бывший замсекретаря СНБО.

СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

СНБО Сергей Кривонос
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