Кропивницкий или Кировоград: в вопросе поставлена точка

Верховный суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады.
Верховный суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады и закрыл производство по административному делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий.
Как сообщается на портале Судебная власть, город остается с декоммунизированным названием – Кропивницкий. Новое название он получил в честь украинского писателя, актера и драматурга Марко Кропивницкого, который было родом из Кировоградской области.
На обжалование решения дается пятнадцать дней со дня составления полного текста определения. Данный текст будет изготовлен на протяжении пяти дней.
Декоммунизация в Украине: новости
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Автор: Диана Беловодская