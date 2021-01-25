Кропивницкий или Кировоград: в вопросе поставлена точка

Кропивницкий: Старое название Кировоград не вернется / УНИАН

Верховный суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады и закрыл производство по административному делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий.

Как сообщается на портале Судебная власть, город остается с декоммунизированным названием – Кропивницкий. Новое название он получил в честь украинского писателя, актера и драматурга Марко Кропивницкого, который было родом из Кировоградской области.

На обжалование решения дается пятнадцать дней со дня составления полного текста определения. Данный текст будет изготовлен на протяжении пяти дней.

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