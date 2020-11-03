"Кровь может захлестнуть Украину": глава Конституционного суда обратился к Зеленскому

Руководитель КСУ Александр Тупицкий обратился с публичным призывом к президенту страны.
Руководитель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий полагает, что сложившуюся ситуацию вокруг антикоррупционного законодательства не следует решать неправовыми методами, иначе Украина как правовое государство прекратит существовании.
Об этом судья заявил во время телевизионного брифинга. "Я еще раз обращаюсь к президенту страны, к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека. Давайте отбросим эмоции. Жизнь и здоровье людей важнее. Кровь может захлестнуть Украину", ‒ сказал Тупицкий.
По словам главы КСУ, неправовой способ прекращения работы Конституционного суда будет означать "конец правовому государству".
Комментируя обвинение от активистов в госизмене в связи с его земельным участком в захваченном РФ Крыму, Тупицкий выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.
Скандальное решение КСУ – что было ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.