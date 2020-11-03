УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Кровь может захлестнуть Украину": глава Конституционного суда обратился к Зеленскому

3 ноября 2020, 16:11

Руководитель КСУ Александр Тупицкий обратился с публичным призывом к президенту страны.

Тупицкий
Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

Руководитель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий полагает, что сложившуюся ситуацию вокруг антикоррупционного законодательства не следует решать неправовыми методами, иначе Украина как правовое государство прекратит существовании.

Об этом судья заявил во время телевизионного брифинга. "Я еще раз обращаюсь к президенту страны, к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека. Давайте отбросим эмоции. Жизнь и здоровье людей важнее. Кровь может захлестнуть Украину", ‒ сказал Тупицкий.

По словам главы КСУ, неправовой способ прекращения работы Конституционного суда будет означать "конец правовому государству".

Комментируя обвинение от активистов в госизмене в связи с его земельным участком в захваченном РФ Крыму, Тупицкий выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.

Скандальное решение КСУ – что было ранее:

Владимир Зеленский Конституционный Суд новости Украины Александр Тупицкий
Сейчас вы просматриваете новость «"Кровь может захлестнуть Украину": глава Конституционного суда обратился к Зеленскому». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:03
Alyona Alyona назвала свой тип мужчин
16:59
Турчинова вызвали в ГБР на допрос - в чем дело
16:55
Доктор Комаровский раскрыл уникальные свойства овсянки Видео
16:39
Стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке Видео
16:23
Симптомы рака головного мозга: что происходит со зрением Видео
Реклама
16:20
В Украине могут ввести карантин выходного дня - СМИ Видео
16:15
Гороскоп на 4 ноября для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
16:11
"Кровь может захлестнуть Украину": глава Конституционного суда обратился к Зеленскому Видео
16:09
В Азербайджане заявили об отступлении войск Армении в Нагорном Карабахе Видео
15:57
Вирусолог пояснил, когда коронавирус "успокоится" и прекратит убивать Видео
15:40
Украинская телеведущая сделала бизнес на косметике в Танзании
15:40
Головокружительные сумки из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото Фото
15:36
Астролог сказал, с какой страной останется Крым
15:20
Удар по карману за нарушение карантина: как будут штрафовать украинцев Видео
15:19
После кровавой бойни в Вене задержали выходцев с Северного Кавказа Видео
15:16
ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карточек UnionPay
15:09
Подозрение на коронавирус: врач назвал самые ужасные ошибки Видео
15:02
В Украине намерены радикально ужесточить карантин – СМИ Видео
14:55
"Не помогает расти": врач раскритиковал касторовое масло Видео
14:39
В Сети сообщили о смерти мэра Харькова, у Кернеса информацию опровергли Видео
Реклама
14:39
Рада разрешила украинцам менять отчества в документах Видео
14:32
Украину накроет мощный антициклон: синоптик сообщила, как изменится погода Видео
14:11
Разработка ремейка Resident Evil 4 набирает обороты
14:11
Фракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ Видео
13:59
"Убить, изуродовать вообще легче": Собчак обвинила Хабиба в провоцировании мусульман на теракты Видео
13:59
Врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в Украине под Новый год ​ Видео
13:40
Австрийские ученые назвали все симптомы легкого коронавируса Видео
13:39
Стало известно, кто в Раде ополчился против роспуска КСУ Видео
13:33
Ольга Фреймут неоднозначно высказалась о вылете с шоу Танці з зірками
13:29
"Коррупционер и пед*раст": обозленный Кива под Радой обругал журналиста Бигуса Видео
13:21
Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза Видео
13:20
Пошли на встречу: Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП Видео
13:05
Врач рассказала об опасной мутации коронавируса Видео
12:43
Порошенко готовит переворот против власти Зеленского - Жвания Видео
12:26
Потап признался, кто развалил группу Время и Стекло Видео
12:25
Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы
12:23
Баку ударил по Арцаху новым видом оружия – Карабах Видео
12:22
Иран выразил поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе Видео
12:20
В Германии заявили, что Украина не получит никаких гарантий по Будапештскому меморандуму​ Видео
12:12
Холодные ноги могут быть симптомом неизлечимой болезни - врач Видео
Реклама
12:01
В Милане совершено нападение на банк Видео
11:56
Катастрофа и неизбежность: Степанов объяснил, чего ждать от второй волны коронавируса Видео
11:47
Пульсоксиметр: врач из США рассказал, как он работает и что делать с этой информацией Видео
11:46
"Папа - клоун": дочь Кошевого гнобят в школе из-за знаменитого отца
11:42
В турецкой Анталье перевернулся катер с туристами, погиб россиянин
11:10
Кровавый теракт в Вене: появились подробности об одном из террористов Видео
11:06
В Минздраве предупредили украинцев об ураганном распространении COVID-19 Видео
11:03
Алкоголь "ужасен для сердца и здоровья": кардиолог порекомендовал допустимую дозу Видео
11:02
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных Видео
10:50
​Центр Киева охватили протесты: появились первые пострадавшие Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять