"Кровь может захлестнуть Украину": глава Конституционного суда обратился к Зеленскому

Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

Руководитель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий полагает, что сложившуюся ситуацию вокруг антикоррупционного законодательства не следует решать неправовыми методами, иначе Украина как правовое государство прекратит существовании.

Об этом судья заявил во время телевизионного брифинга. "Я еще раз обращаюсь к президенту страны, к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека. Давайте отбросим эмоции. Жизнь и здоровье людей важнее. Кровь может захлестнуть Украину", ‒ сказал Тупицкий.

По словам главы КСУ, неправовой способ прекращения работы Конституционного суда будет означать "конец правовому государству".

Комментируя обвинение от активистов в госизмене в связи с его земельным участком в захваченном РФ Крыму, Тупицкий выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.

Скандальное решение КСУ – что было ранее: