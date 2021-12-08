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Кровавая драка школьниц в Запорожье: 16-летняя "организатор" попала в СИЗО на 60 суток

8 декабря 2021, 18:35
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Пока неизвестно, какова судьба других фигуранток этого дела.

молоток, суд
Суд отправил "организатора" в СИЗО / pixabay

Накануне стало об ужасном случае, который произошел в Запорожье. Там местные несовершеннолетние ногами полтора часа избивали школьниц. В результате у потерпевших серьезные травмы - потеря зрения, отбиты почки и перелом носа.

Теперь суд избрал меру пресечения девушке, которая участвовала в избиении школьниц на территории стадиона одного из учреждений среднего образования города.

Как сообщили в Нацполиции Запорожской области, суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток 16-летнюю "организатора" избиения девушек возле школы.

Между тем, пока не известно, какова судьба других фигуранток этого дела.

"Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следователя полиции и выбрал наиболее "активной" участницы событий меру пресечения на время проведения досудебного расследования в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - рассказали в полиции.

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Нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы.

Копы уже переквалифицировали уголовное производство на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и открыли еще одно дело по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, несколько несовершеннолетних девушек избили троих школьниц из-за поцелуя с парнем одной из нападавших. В результате ужасных побоев у пострадавших отбитые почки, перелом носа и потеря зрения.

Более того, "организатор" избиения требовала с потерпевших деньги и пугала связями в полиции.

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