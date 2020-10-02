Кровавая катастрофа под Харьковом: родственникам начали выдавать тела погибших

В ГБР сообщают, что биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз были отобраны у 25 родственников погибших курсантов.
Сегодня началась выдача тел погибших в страшной катастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области для захоронения. В деле допросили 10 родственников погибших.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГБР сообщают, что биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз были отобраны у 25 родственников погибших курсантов.
"В Харьковском бюро судебно-медицинской экспертизы проведено 25 осмотров тел погибших, в ходе которых изъято 25 образцов крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз", - информирует бюро.
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Также назначены 27 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови; проведено 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих, в ходе которых изъято 5 образцов костной ткани с целью последующего их направления для проведения генетико-молекулярных экспертиз.
"Повторно назначены 5 генетико-молекулярных экспертиз по образцам костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих, назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз по образцам биологических образцов родственников погибших военнослужащих", - указано в сообщении.
Авиакатастрофа под Чугуевом - что было ранее:
- Вечером 25 сентября возле Чугуева (Харьковская область) на расстоянии около двух километров от военного аэродрома разбился Ан-26 и загорелся.
- На борту самолета находились 27 человек – семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
- После авиакатастрофы выжили и были госпитализированы два курсанта. СМИ писали, что они выпрыгнули из самолета.
- Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице. Тела остальных 25 жертв крушения Ан-26 уже найдены.