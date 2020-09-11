Кровавое ДТП под Киевом: полиция задержала водителя грузовика

Полиция задержала виновника ДТП

Сегодня был задержан виновник смертельного ДТП в Бориспольском районе Киевской области. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суд изберет ему меру пресечения.

ДТП в Киевской области

Как писал Главред, под утро пятницы, 11 сентября, на автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области произошло масштабное смертельное ДТП с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

В результате аварии 5 человек погибли, еще 20 - получили травмы. Пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести, доставили в больницу.

Как сообщал Главред, 22 августа в Киеве на Левобережной произошло смертельное ДТП - мусоровоз наехал на 46-летнюю женщину с 4-летним ребенком, женщина погибла, а ребенок получил травмы головы и госпитализирован.