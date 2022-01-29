Кровавый расстрел в Днепре: ищут женщину, которая вывезла преступника из города

В Днепре разыскивают женщину, которая помогла скрыться стрелку

Следователи ГБР совместно с полицией ищут в Днепре свидетелей и очевидцев, видевших нацгвардейца Артемия Рябчука после бегства с места расстрела людей на Южном машиностроительном заводе, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", – сообщили в ГБР.

В связи с этим правоохранители просят неравнодушных граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Реклама

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

Читайте также: