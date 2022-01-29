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Кровавый расстрел в Днепре: ищут женщину, которая вывезла преступника из города

29 января 2022, 21:04

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города.

В Днепре разыскивают женщину, которая помогла скрыться стрелку

Следователи ГБР совместно с полицией ищут в Днепре свидетелей и очевидцев, видевших нацгвардейца Артемия Рябчука после бегства с места расстрела людей на Южном машиностроительном заводе, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", – сообщили в ГБР.

В связи с этим правоохранители просят неравнодушных граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

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Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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