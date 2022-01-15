Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмы

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области / УНИАН

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов дела о катастрофе Ан-26 под Харьковом в сентябре 2020 года.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Александра Туринского, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, а также двух его заместителей и бывшего руководителя полетов, сообщили в Telegram-канале Госбюро расследований.

Читайте такжеГодовщина авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом: Венедиктова объяснила, почему дело затянулосьПо данным следствия, в их действиях усматривается халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации самолетов. В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Крушение Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.