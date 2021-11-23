Уцелевший в трагедии Ан-26 курсант остался без обещанной квартиры и просит Зеленского о помощи

Вячеслав Злочевский не может получить обещанную квартиру / AрмiяInform

Единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевым курсант Вячеслав Злочевский обратился к президенту Владимиру Зеленскому за помощью. Парень до сих пор не получил квартиру.

Вячеслав на своей страничке в Instagram написал, что президент пообещал предоставить ему с мамой жилье еще в сентябре прошлого года. Более того, Золочевский обращался и в Харьковский горсовет, где ему "обещали перезвонить" больше полугода назад.

"Я – Ваш избиратель, Вячеслав Золочевский, обращаюсь за помощью о получении жилья, которое Вы мне пообещали на встрече 26.09.2020 с моей матерью, после Чугуевской авиакатастрофы. 29.04.2021 я обратился в Харьковский городской совет, и на встрече мэр пообещал связаться со мной на следующий день. С того момента прошло около полугода и звонка так и не было", - рассказал Золочевский.

Читайте такжеУцелевший в трагедии Ан-26 курсант Золочевский совершил героический поступокВячеслав также сообщил, что на сегодняшний день проживает с мамой в арендованной квартире. В конце он попросил президента вмешаться и помочь с получением жилья.

Напомним, Вячеслав Золочевский - курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, который единственный пережил катастрофу военного самолета Ан-26 в Харьковской области. После выписки с больницы Золочевский признался, что уже обдумал планы на будущее и после реабилитации планирует снова взяться за учебу.

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"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", — сказал он.

Крушение Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.

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