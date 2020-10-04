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Крушение Ан-26: в ВСУ оценили версию теракта

4 октября 2020, 21:21

Следствием рассматривается взаимодействие двух самолетов и диспетчера.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области
Место катастрофы самолета Ан-26 / УНИАН

Версия теракта при расследовании крушения Ан-26 в Харьковской области должна иметь место, но она наименее вероятна.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, следствием рассматривается взаимодействие двух самолетов и диспетчера.

"Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того... Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат также рассказал о дальнейших действиях руководителя полетов: "Он позволил сесть первому самолету и сразу направил (второй — ред.) самолет, на котором были определенные проблемы, самолет, который не просил экстренной посадки, но он все-таки направил его на полосу. И те два вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть. Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку".

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  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
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