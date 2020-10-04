Крушение Ан-26: в ВСУ оценили версию теракта

Следствием рассматривается взаимодействие двух самолетов и диспетчера.
Версия теракта при расследовании крушения Ан-26 в Харьковской области должна иметь место, но она наименее вероятна.
Об этом в эфире канала Украина 24 заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, следствием рассматривается взаимодействие двух самолетов и диспетчера.
"Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того... Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.
Игнат также рассказал о дальнейших действиях руководителя полетов: "Он позволил сесть первому самолету и сразу направил (второй — ред.) самолет, на котором были определенные проблемы, самолет, который не просил экстренной посадки, но он все-таки направил его на полосу. И те два вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть. Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку".
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