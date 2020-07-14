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В МИД Украины рассказали, как будут возвращать Крым

Украина намерена привлечь к переговорам ЕС, США и Великобританию.

14 июля 2020, 16:32
Крым
Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма / УНИАН

Официальный Киев намерен создать международную площадку, целью которой станет возвращение аннексированного Россией Крыма в состав Украины. Власти намерены привлечь к переговорному процессу США, Евросоюз и Великобританию. Участие России в данном процессе не предполагается.

Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью изданию Сегодня.

По его словам, в нынешних реалиях создание формата по возвращению Крыма предполагает ряд сложных моментов, однако Украина планирует провести конструктивную работу в данном направлении. Участие России в таком формате не предусмотрено.

"Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет", - отметил Кулеба.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, как Украина будет возвращать Крым при Зеленском

Министр надеется, что Украине помогут влиятельные игроки международной политической арены.

"Мы очень рассчитываем, что активное участие в создании и работе этого формата примут ЕС, США и Великобритания, которая вышла из ЕС, но остается для нас чрезвычайно важным партнером и влиятельным международным игроком", - подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба заверил, что площадка по возвращению Крыма будет работать на сохранение вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня, обеспечение непризнания аннексии Крыма, поддерживать санкционный режим в отношении РФ и координировать действия, направленные на защиту прав человека на территории захваченного крымского полуострова.

Ранее Кулеба назвал условие, при котором возвращение аннексированного Крыма в состав Украины станет реальностью.

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