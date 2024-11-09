"Крыма больше нет": у Трампа оскандалились заявлением и обратились к Зеленскому

Администрация Дональда Трампа попросит Владимира Зеленского представить его версию "реалистичного видения мира".

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У Дональда Трампа сделали скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Администрация Трампа сосредоточится на достижении мира

Зеленского попросят представить версию "реалистичного видения мира"

Старший советник избранного президентом США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на предоставлении стране возможности вернуть оккупированные Россией территории.

"Брайан Ланза, стратег Республиканской партии, сообщил BBC, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского представить его версию "реалистичного видения мира", — передает BBC News.

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"И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьёзен", — сказал Ланза.

"Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет", — добавил он.

"Если у вас приоритетом является возвращение Крыма и привлечение американских солдат к боевым действиям по возвращению Крыма, то дальше вы сами по себе", — заявил Ланза.

Ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, рассказал Андрей Сибига.

Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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