Чем известен журналист Богдан Кутепов, вокруг которого начался "полицейский скандал"

Журналист Кутепов и полицейские спорят о правомочности нахождения в зеленой зоне / Главред

Журналист Громадське ТБ Богдан Кутепов, на которого напал сотрудник полиции во время митинга предпринимателей под Кабмином, почти 15 лет работает в публичной сфере и в недавнем прошлом был фигурантом различных скандалов.

В среду, 29 апреля, Кутепов вел прямую трансляцию с митинга предпринимателей, проходившего под зданием Кабмина.

С чего начался конфликт

Журналист вел эфир с холма в парке напротив здания, где находится правительство. Полицейские неоднократно подходили к съемочной группе и просили их покинуть "зеленую зону", где успели расположиться журналисты. Впрочем, Кутепов заявил полиции, что именно эта позиция является наиболее оптимальной для освещения событий и отказался выполнять их требования, мотивировав это "служебной необходимостью.

Состоялся следующий диалог:

Полицейский : Пожалуйста, перейдите на тротуар или на бровку.

Кутепов : Серьезно? У нас служебная необходимость.

Полицейский : Ну я вас попросил. Станьте там, на бровку (внизу - ред.).

Кутепов : Мы стоим в общественном месте.

Полицейский : Пожалуйста. Последний раз прошу.

Кутепов : Как это "последний раз прошу"? Вы должны объяснить законность своего требования.

Полицейский : Это зеленая территория.

Кутепов : Я стою просто на на земле, не на тратуаре.

Полицейский : Я попросил...

Кутепов : Что попросил? "На х*й!" - вот это попросил? Это прямой эфир, вас смотрит несколько тысяч людей. Представьтесь.

Полицейский : Я не хочу представляться.

Затем правоохранители с применением силы все же оттащили журналиста с газона.

"Или забираешь (камеру - ред.) или разобьем", - сказал один из полицейских журналистам, которые продолжали съемку. Далее конфликт продолжился, в результате чего, как утверждает Кутепов, силовики сломали оборудование - полицейский во время диалога попытался прекратить съемку, в результате чего сломал стабилизатор камеры.

На место инцидента впоследствии были вызваны представители полиции. (посмотреть видео конфликта можно в конце новости)

Сам Кутепов утверждает, что на том месте, где он вел прямую трансляцию, находится можно любому человеку и даже парковать машину. Его оппоненты ссылаются на Статью 153 КОАП, в которой говорится о том, что "уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения в пределах населенных пунктов, непринятие мер для их охраны, а также самовольное перенесение в другие места во время застройки отдельных участков, занятых объектами озеленения; повреждение деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов, которые не отнесены к лесному фонду, или их незаконная порубка <...> влекут наложение штрафа"

Что было дальше

Позже в столичной полиции рассказали, что от Кутепова поступило заявление на представителей правоохранительных органов о препятствовании журналистской деятельности. Полицейские провели проверку и передали материалы передали в ГБР.

Государственное бюро расследований по данному факту открыло уголовное дело по статье 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с последующим трехлетним запретом занимать государственные должности.

Глава Нацполиции Игорь Клименко пообещал провести внутреннее расследование и заявил о временном отстранении от службы участников инцидента.

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - заверил Клименко.

Появилась реакция и Посольства США – в дипломатическом ведомстве положительно отреагировали на позицию полиции.

"Репортажи независимых медиа играют чрезвычайно важную роль в украинской демократии", - заявили в посольстве.

Реакция соцсетей

В Сети мнения о том, кто прав в конфликте, разделились.

"Незаконные действия полиции и препятствование журналистской деятельности журналиста Богдана Кутепова. Сотрудник, который посмел задержать журналиста при исполнении обязанностей, который ничего не нарушал в данный момент, просто не адекватен. Должно быть открыто уголовное дело", - отметил журналист Юрий Бутусов.

С ним не согласен политолог Сергей Запорожский:

"Кутепова несколько раз полицейский попросил уйти с газона и перейти на любой из тротуаров. Кутепов начал выделываться. Получил справедливо. Уже надоело смотреть как над нормальными полицейскими издеваются, то алкаши за рулем, то "журналисты Кутеповы". А полицейские вынуждены еще с ними говорить на "вы". Мордой в пол. И штраф"

Блогер Денис Гороховский вспомнил, что сам Кутепов призывал бить журналистов.

"Просите - и дано вам будет <...>Ибо всякий, кто просит, получает" Евангелие от Матфея, Глава 7 стихи 7-8.

Богдан Кутепов недавно призывал п**дить журналистов и был услышан. Сегодня чуток выхватил от полиции в правительственном квартале. Красиво же"

Сергей Марченко предупреждает, что поведение полиции - опасный прецедент.

"Сегодня бьют журналиста Кутепова, а завтра будут бить вас. И не имеет никакого значения, за кого и против кого топил Богдан Кутепов. Значение имеет лишь то, что если ментам ничего не будет (спойлер - а им же ничего не будет), они продолжат бить тех, кто будет пытаться отстоять свои права"

Кто такой Богдан Кутепов

Богдан Кутепов – украинский журналист и телеведущий. Является одним из основателей Громадського ТБ, на котором работает с 2013 года.

В недавнем прошлом был фигурантом ряда скандалов, среди которых – призыв к расправе над пророссийскими журналистами и оскорбление журналистки Натальи Влащенко.

В 2017 году выиграл суд у блогера Романа Скрыпина, требовавшего взыскать с Кутепова 150 тысяч гривен за распространение информации, согласно которой Скрыпина обвиняли в мошенничестве во время его работы на Громадськом.

Богдан Кутепов - видео конфликта с полицией