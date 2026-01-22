Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

Мусорное ведро портит интерьер, но эту ситуацию можно исправить.

Как скрыть мусорное ведро на кухне и сохранить идеальный порядок / Коллаж: Главред, фото, pexels.com

Вы узнаете:

Где установить мусорное ведро на кухне

Как сделать так, чтобы мусорное ведро не привлекало лишнего внимания

Найти место для мусорного ведра на кухне — непростая задача. Хочется, чтобы оно было легкодоступным, но незаметным. К счастью, существует несколько проверенных временем способов, как спрятать мусорные ведра на кухне.

Чем закрыть мусорное ведро на кухне

1. Используйте выдвижной шкаф.

Самый очевидный способ спрятать мусорное ведро — поставить его в выдвижной шкаф. В один шкаф можно поместить даже два ведра — одно для мусора, а второе — для переработки, пишет Martha Stewart.

2. Воспользуйтесь выдвижным ящиком под раковиной.

Стандартный способ спрятать мусор — это разместить его под кухонной раковиной. К слову, этот метод можно усовершенствовать, построив выдвижной мусорный ящик.

3. Используйте привлекательную корзину.

В маленьких кухнях может не быть подходящего места для мусорного ведра. В таком случае, воспользуйтесь ситуацией и спрячьте его в контейнере, который не обязательно выглядит как мусорное ведро и добавит изюминку в интерьер комнаты. Большая корзина с крышкой может стать отличным решением. Если корзина будет сделана из плетеных материалов в натуральных цветах, это добавит тепла и визуальной привлекательности.

Как сделать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

4. Поставьте мусорное ведро в кладовку.

Если у вас есть кладовая, вы можете спрятать мусорное ведро там. Это устранит визуальный беспорядок на кухне.

Однако это сработает только в том случае, если у вас достаточно большая кладовая, и она расположена в подходящем месте, а именно - достаточно близко к месту приготовления пищи, чтобы вам не приходилось каждый раз куда-то идти, чтобы что-то выбросить.

5. Создание накладки для мусорного ведра, напоминающей предмет мебели.

Маскировка мусорного ведра вместо его скрытого размещения также позволяет держать его ближе к зонам приготовления пищи, не создавая при этом неприглядного вида.

6. Скройте ведро за занавеской.

Место под кухонной столешницей отличное подойдет для размещения мусорного ведра.

Можно даже добавить симпатичную занавеску, чтобы замаскировать его. Ткань должна быть моющейся и водонепроницаемой. Таким образом вы сможете регулярно стирать занавеску в стиральной машине.

