Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом Драйвером

Виталий Кирсанов
22 января 2026, 18:33
27
Издание The Hollywood Reporter описало ленту как "уникальный портрет семей и их слабостей".
Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт
Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале
  • В украинский прокат фильм выйдет 26 февраля

Вышел украинский трейлер комедийной драмы-антологии "Отец, мать, сестра, брат" (Father, Mother, Sister, Brother) от культового американского режиссера Джима Джармуша ("Ночь на Земле", "Мертвец", "Кофе и сигареты", "Патерсон", "Выживут только любовники").

Лента снята в форме триптиха – каждая из историй рассказывает об отношениях между взрослыми детьми, их несколько отстраненными родителями и друг с другом. Все разделы происходят в разных уголках мира: "Отец" – на северо-востоке США, "Мать" – в Дублине, а "Сестра Брат" – в Париже. Фильм исследует персонажей сдержанно, наблюдательно и безоценочно.

видео дня

Издание The Hollywood Reporter описало ленту как "уникальный портрет семей и их слабостей, как забавных, так и раздражающих, великолепно сыгранный исключительным актерским составом, который полностью проникся своими персонажами".

Главные роли в фильме сыграли такие звездные актеры, как оскароносная Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Авиатор", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар", "Операция "Черный кейс"), номинанты на "Оскар" Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Патерсон", "Черный куклуксклановец", "Брачная история", "Дом Гуччи", "Феррари"), Шарлотта Рэмплинг ("Гибель богов", "Ночной портье", "Меланхолия", франшиза "Дюна"), Том Уэйтс ("Баллада Бастера Скраггса"), а также актрисы Вики Крипс ("Три мушкетера", "Корсет", "Призрачная нить"), Маим Бялик (сериал "Теория большого взрыва"), Индия Мур ("Аквамен и затерянное королевство", франшиза "Смертельный лабиринт") и актер Лука Саббат ("Мертвые не умирают").

Для создания фильма Джармуш воссоединил свою постоянную команду кинематографистов. Так, к съемкам различных новелл были привлечены два оператора, с которыми режиссер неоднократно работал ранее. Первый – лауреат "Эмми" Фредерик Элмс, также известный сотрудничеством с Дэвидом Линчем ("Синий бархат", "Голова-ластик"), второй – Йорик ле Со ("Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Личная жизнь" и "Персональный покупатель" Оливье Ассаяса, "Отчаянная домохозяйка" и "Бассейн" Франсуа Озона). Монтаж фильма выполнил Аффонсу Гонсалвиш, который кроме Джармуша также сотрудничал с Хлоей Чжао ("Гамнет") и Тоддом Хайнсом ("Май, декабрь", "Кэрол").

Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2025 года, где "Отец, мать, сестра, брат" получила главную награду – "Золотого льва" за лучший фильм. Украинские зрители впервые увидели картину на 9-м кинофестивале "Киевская неделя критики" в октябре 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но лишь 49% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 26 февраля 2026 года.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости

Британская актриса Эмилия Кларк в 2011 году сыграла ключевую (на данный момент) роль в своей карьере - Дейенерис Таргариен в фэнтезийном драматическом сериале "Игра престолов". Властную и амбициозную девушку, которая, обретая власть, теряла рассудок, Кларк воплощала на экранах целых восемь лет. В недавнем интервью Эмилия призналась, что, вопреки головокружительному успеху "Игры", она завершает работу с фэнтези, как жанром.

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес голливуд новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:59Фронт
Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:41Война
Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Последние новости

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

Реклама
18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

Реклама
16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

15:20

Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

15:14

Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в ДнепреФото

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Реклама
13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять