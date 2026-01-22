Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом Драйвером

Издание The Hollywood Reporter описало ленту как "уникальный портрет семей и их слабостей".

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале

В украинский прокат фильм выйдет 26 февраля

Вышел украинский трейлер комедийной драмы-антологии "Отец, мать, сестра, брат" (Father, Mother, Sister, Brother) от культового американского режиссера Джима Джармуша ("Ночь на Земле", "Мертвец", "Кофе и сигареты", "Патерсон", "Выживут только любовники").

Лента снята в форме триптиха – каждая из историй рассказывает об отношениях между взрослыми детьми, их несколько отстраненными родителями и друг с другом. Все разделы происходят в разных уголках мира: "Отец" – на северо-востоке США, "Мать" – в Дублине, а "Сестра Брат" – в Париже. Фильм исследует персонажей сдержанно, наблюдательно и безоценочно.

Издание The Hollywood Reporter описало ленту как "уникальный портрет семей и их слабостей, как забавных, так и раздражающих, великолепно сыгранный исключительным актерским составом, который полностью проникся своими персонажами".

Главные роли в фильме сыграли такие звездные актеры, как оскароносная Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Авиатор", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар", "Операция "Черный кейс"), номинанты на "Оскар" Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Патерсон", "Черный куклуксклановец", "Брачная история", "Дом Гуччи", "Феррари"), Шарлотта Рэмплинг ("Гибель богов", "Ночной портье", "Меланхолия", франшиза "Дюна"), Том Уэйтс ("Баллада Бастера Скраггса"), а также актрисы Вики Крипс ("Три мушкетера", "Корсет", "Призрачная нить"), Маим Бялик (сериал "Теория большого взрыва"), Индия Мур ("Аквамен и затерянное королевство", франшиза "Смертельный лабиринт") и актер Лука Саббат ("Мертвые не умирают").

Для создания фильма Джармуш воссоединил свою постоянную команду кинематографистов. Так, к съемкам различных новелл были привлечены два оператора, с которыми режиссер неоднократно работал ранее. Первый – лауреат "Эмми" Фредерик Элмс, также известный сотрудничеством с Дэвидом Линчем ("Синий бархат", "Голова-ластик"), второй – Йорик ле Со ("Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Личная жизнь" и "Персональный покупатель" Оливье Ассаяса, "Отчаянная домохозяйка" и "Бассейн" Франсуа Озона). Монтаж фильма выполнил Аффонсу Гонсалвиш, который кроме Джармуша также сотрудничал с Хлоей Чжао ("Гамнет") и Тоддом Хайнсом ("Май, декабрь", "Кэрол").

Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2025 года, где "Отец, мать, сестра, брат" получила главную награду – "Золотого льва" за лучший фильм. Украинские зрители впервые увидели картину на 9-м кинофестивале "Киевская неделя критики" в октябре 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но лишь 49% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 26 февраля 2026 года.

