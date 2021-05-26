Кулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2

По словам министра, пока игра еще не завершилась.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о решении Соединенных Штатов Америки приостановить санкции против оператора газопровода Северный поток-2.
По словам Кулебы, пока что рано говорить о победе России, поскольку строительство российского газопровода еще не завершено.
"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась", — сказал Кулеба.
Министр признал, что после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство Северного потока-2.
"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по Северному потоку-2, мы будем бороться за защиту наших интересов", — подчеркнул Кулеба.
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Северный поток-2 новости - о чем ранее сообщал Главред:
- США отказались от санкций против компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода Северный поток-2, и ее гендиректора Матиаса Варнига. В Вашингтоне свое решение объяснили национальными интересами американского государства.
- Главной причиной отказа Штатов от санкций против СП-2 журналисты назвали стремление восстановить отношения с Германией, заинтересованной в реализации газопровода.
- В Белом доме заявили, что США не могут остановить строительство газопровода Северный поток-2, так как проект уже реализован на 95%.
- Верховная Рада официально обратилась к Конгрессу США с просьбой принять меры по остановке трубопровода Северный поток-2. Парламентарии призвали Вашингтон ввести санкции против всех участников российского проекта.
- Позже США ударили новыми санкциями по газопроводу Северный поток-2. Под ограничения попали 13 суден, которые связаны с реализацией российского трубопровода.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена разобраться в ситуации с новыми санкциями США против СП-2 и обвинил Вашингтон в невыполнении договоренностей.