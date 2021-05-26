Кулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2

Дмитрий Кулеба высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о решении Соединенных Штатов Америки приостановить санкции против оператора газопровода Северный поток-2.

По словам Кулебы, пока что рано говорить о победе России, поскольку строительство российского газопровода еще не завершено.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась", — сказал Кулеба.

Министр признал, что после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство Северного потока-2.

"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по Северному потоку-2, мы будем бороться за защиту наших интересов", — подчеркнул Кулеба.

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