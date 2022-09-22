Лавров ошарашил заявлением на Совбезе ООН и оскорбил Зеленского: Кулеба ему резко ответил

Кулеба, Лавров / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского на Совбезе ООН.

Лавров во время выступления начал заявлять о "беспределе" и "преступлениях" так называемого "киевского режима", которые по его словам, остаются возможными из-за "покровительства" со стороны США и их союзников.

"США их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын", - сказал Лавров в Нью-Йорке.

Кулеба жестко ответил Лаврову

Министр иностранных дел Украины после спича Лаврова взял слово и заявил, что зал заседаний видел много горячих дискуссий и кризисов за время своего существования, но "объем сегодняшней лжи от российских дипломатов беспрецедентен".

"На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, - это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины", - подчеркнул украинский министр.

Кроме того, Кулеба высмеял Лаврова за то, что тот сбежал с заседания Совбеза ООН сразу после завершения своего выступления.

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же мастерски, как российские солдаты", - добавил он.

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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