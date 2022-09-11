Лавров угрожает Украине из-за отказа от переговоров: 'Москва знает, как достигать целей'

Лавров пригрозил Украине / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вновь пригрозил Украине. Он злится из-за неудач РФ и обвиняет Украину в том, что власть якобы "откладывает процесс переговоров". Лавров говорит, что из-за этого будет "сложнее договориться". Об этом сообщает росСМИ.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - сказал Лавров.

Он также пригрозил Украине, заявив, что Москва "знает, как достигать своих целей".

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Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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