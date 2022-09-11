Украину накроет циклон Пегги: сколько продлится холод и когда придет потепление

Украину накроет циклон Пегги / ua.depositphotos.com

Украину с понедельника накроет циклон Пегги. Этот циклон принесет дожди и холод. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

12 сентября дожди ожидаются практически на всей территории Украины.

В Днепре, Кропивницком, на Полтавщине и в восточных областях будет 17-22 градуса тепла. Холоднее всего будет на западе, севере, а также в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях - 10-15 градусов тепла.

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На Западе и востоке синоптик предупреждает о штормовых ветрах.

"В Киеве понедельник будет влажным, облачным, с периодическими дождями. В течение дня воздух не обещает столице тепла, максимальная температура воздуха предполагается лишь +14 градусов", - говорит синоптик.

Почувствовать потепление можно будет уже в среду, 14 сентября.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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