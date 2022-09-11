Украину накроет циклон Пегги: сколько продлится холод и когда придет потепление

12 сентября дожди ожидаются практически на всей территории Украины.
Украину с понедельника накроет циклон Пегги. Этот циклон принесет дожди и холод. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
12 сентября дожди ожидаются практически на всей территории Украины.
В Днепре, Кропивницком, на Полтавщине и в восточных областях будет 17-22 градуса тепла. Холоднее всего будет на западе, севере, а также в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях - 10-15 градусов тепла.
На Западе и востоке синоптик предупреждает о штормовых ветрах.
"В Киеве понедельник будет влажным, облачным, с периодическими дождями. В течение дня воздух не обещает столице тепла, максимальная температура воздуха предполагается лишь +14 градусов", - говорит синоптик.
Почувствовать потепление можно будет уже в среду, 14 сентября.
Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.
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