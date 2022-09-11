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Российские пилоты готовятся к бегству в Южную Америку из-за приближающейся победы Украины - разведка

11 сентября 2022, 15:28

Российские летчики хотят избежать наказания за военные преступления.

Российские пилоты готовятся к бегству в Южную Америку из-за приближающейся победы Украины - разведка
Российские пилоты из-за приближающейся победы Украины планируют бежать в Южную Америку / Фото tr.wikipedia.org

Российские летчики хотят бежать в страны Южной Америки, потому что уже понимают, что скоро РФ проигрывает войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Оккупанты таким образом хотят избежать ответственности за военные преступления.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и скрывался от международного правосудия. Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки", - говорится в сообщении.

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Украинская разведка обнародовала личные данные пилотов 14-й армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), которые принимали участие в войне против Украины.

российские пилоты
Личные данные российских пилотов / Главное управление разведки Украины

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что в следующие несколько недель на фронте будут тяжелые бои, в результате которых российская армия посыпется. Оккупанты уже потеряли логистику на юге Украины и просто пытаются держать оборону.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что уже в октябре российская армия начнет распадаться. Он раскритиковал нынешние российские власти и позавидовал ВСУ, которым поставляет вооружение весь мир. Гиркин считает, что проблема проигрыша российской армии связана не с тем, что она труслива. Причиной он называет плохое обеспечение вояк. По его словам, зима для них наступит неожиданно.

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