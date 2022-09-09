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"Российская армия в октябре начнет сыпаться": Гиркин раскритиковал власть РФ и позавидовал ВСУ

9 сентября 2022, 15:48

Бывший главарь террористов "ДНР" говорит, что без нормального обеспечения в армии РФ будет больше смертей от холода и болезней, чем от обстрелов.

Гиркин, Путин
Гиркин раскритиковал власть РФ и позавидовал ВСУ / Коллаж фото скриншот

Российская армия начнет распадаться и произойдет это уже в октябре. А спровоцируют это действия российского командования, которые не обращают внимания на необходимость "нормально обеспечить солдат". Об этом заявил шокированный бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Он раскритиковал нынешнюю российскую власть и позавидовал ВСУ, которых снабжает весь мир.

Гиркин считает, что проблема проигрыша российской армии связана не с тем, что она трусливая. Причиной он называет плохое обеспечение вояк. По его словам, зима для них наступит неожиданно.

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"А украинская армия в этом снабжении выше нашей даже не на голову, а на много больше. И пока наши военные вожди хихикают на таковых биатлонах, на учениях и запускают феерверки, кстати, 25 тысяч выстрелов хотят совершить на дне города в Москве в ближайшее воскресенье. Вот на это деньги есть, а на то, чтобы военнослужащих, в том числе и сидящих в окопах на фронте обеспечить бронежилетами, нормальными касками, беспилотными аппаратами - на это денег нет, это мы не умеем", - говорит Гиркин.

Он также добавил, что уже в начале октября российской армии понадобится большое количество теплой одежды, обуви и спальных мешков. Он прогнозирует, что от холода и плохих погодных условий будет умирать больше оккупантов, чем от обстрелов.

"Армия, воюющая в плохих погодных условиях, будет нести потерь больше от холода и болезней, чем несет от огня противника. А противник отмобилизовал экономику, которая у него была, наладил снабжение со всего мира и провел мобилизацию, и проводит его и дальше", - добавил Гиркин.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что в следующие несколько недель на фронте будут тяжелые бои, в результате которых российская армия посыпется. Оккупанты уже потеряли логистику на юге Украины и просто пытаются держать оборону.

Стоит отметить, что даже оборонятся у оккупантов не получается, ведь ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины, а недавно стало известно об их мощном продвижении на Харьковщине.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.

Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Военная операция по вытеснению войск России с украинских территорий продолжается. Аналитики Американского Института изучения войны считают, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 9 сентября заявил, что всего за несколько дней ВСУ освободили от врага уже более 1000 квадратных километров.

Другие новости:

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