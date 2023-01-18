Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в Броварах

По словам Тимошко, он вчера и сегодня разговаривал с теми, кто был на борту вертолета.

Монастырский, Енин, Бровары / Магнолия ТФ, РБК-Украина, МВД

Погибший во время катастрофы в Броварах глава МВД Украины Денис Монастырский должен был посетить Харьков.

"Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, - друзей, которых уважал, которых ждал", - рассказал в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По словам Тимошко, он вчера и сегодня разговаривал с теми, кто был на борту вертолета.

"Говорил вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели!", - добавил он.

Имена всех погибших в кататсрофе в Броварах

Стали известны имена погибших, которые были на борту разбившегося в Броварах вертолета. По данным МВД,

Денис Монастырский - Министр внутренних дел,

Евгений Енин - Первый заместитель министра внутренних дел,

Юрий Лубкович - Госсекретарь МВД,

Александр Василенко - член экипажа,

Константин Коваленко - член экипажа,

Иван Касьянов - член экипажа,

Татьяна Шутяк - помощница главы МВД,

Михаил Павлушко - руководитель охраны министра,

Николай Анацкий - фотограф.

Падение вертолета в Броварах 18 января

18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Вспыхнул пожар. В саду находились дети и сотрудники заведения.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь Юрий Лубкович.

Монастырский отправлялся на вертолете в командировку. Цель – рабочая поездка в одну из горячих точек на войне России против Украины.

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