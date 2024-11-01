Лезут с техникой: россияне пытаются ворваться в Курахово - военный

Российские оккупанты пытаются продвигаться, врываясь в Курахово в Донецкой области. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Враг хочу закрепиться на этом направлении.
"Российская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Сегодня пробовал это сделать российский танчик. Пытаются бросаться в город нахрапом, чтобы на авось продвинуться и потом закрепиться, если получится. Всего на 79-ку сегодня перло 3 колонны техники с пехотой", - написал лейтенант.
Он добавил, что россияне пытаются давить со стороны Трудового.
Где находится Курахово
Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день.
Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом обстановка сложилась сложная, и она угрожает обороне.
Командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец сообщил, что армия страны-агрессора России "просачивается" малыми группами - по 1-2 человека, в направлении города Часов Яр в Донецкой области.
Кроме того, в DeepState сообщали, что российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги.
Читайте также:
- "Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУ
- В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов
- Людей выносили из горящих домов: РФ ударила шахедами по Полтавщине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред