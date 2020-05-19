"Нашу партию позоришь": пранкер заставил Богуцкую удалить фото в маске

Нардеп попала в скандал из-за оригинальной маски / Фото: Facebook/Елизавета Богуцкая

Нардеп от партии Слуга народа Елизавета Богуцкая удалила фото, на котором она запечатлена в самодельной маске, демонстрирующей протест против карантина.

Политику позвонил журналист Валентин Чернявский, представившись главой Офиса президента Андреем Ермаком и мастерски скопировав тембр его голоса. Видео опубликовано в YouTube.

"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне, пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", — сказал он.

Богуцкая молча выслушала упреки собеседника и не возражала.

"Хорошо", - кратко ответила она.

После фейкового разговора нардеп удалила из соцсети фото в маске, которое спровоцировало общественный резонанс. Она не поняла, что стала жертвой розыгрыша пранкера.

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала", — отреагировал на своей странице журналист.

Как ранее сообщалось, Богуцкая пришла на очередное заседание Верховной Рады в маске розового цвета с многочисленными отверстиями.

Напомним, в феврале 2020 года, за несколько недель до начала пандемии китайского коронавируса в Украине, нардеп Елизавета Богуцкая на своей странице в социальной сети Facebook утверждала, что всепланетная паника по причине Covid-19 ‒ "коронаро-бесие и одна из величайших афер мира".