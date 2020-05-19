УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Нашу партию позоришь": пранкер заставил Богуцкую удалить фото в маске

19 мая 2020, 20:57

Политика разыграл журналист, а она приняла все за чистую монету.

Нардеп попала в скандал из-за оригинальной маски / Фото: Facebook/Елизавета Богуцкая

Нардеп от партии Слуга народа Елизавета Богуцкая удалила фото, на котором она запечатлена в самодельной маске, демонстрирующей протест против карантина.

Политику позвонил журналист Валентин Чернявский, представившись главой Офиса президента Андреем Ермаком и мастерски скопировав тембр его голоса. Видео опубликовано в YouTube.

"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне, пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", — сказал он.

Богуцкая молча выслушала упреки собеседника и не возражала.

"Хорошо", - кратко ответила она.

После фейкового разговора нардеп удалила из соцсети фото в маске, которое спровоцировало общественный резонанс. Она не поняла, что стала жертвой розыгрыша пранкера.

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала", — отреагировал на своей странице журналист.

Как ранее сообщалось, Богуцкая пришла на очередное заседание Верховной Рады в маске розового цвета с многочисленными отверстиями.

Напомним, в феврале 2020 года, за несколько недель до начала пандемии китайского коронавируса в Украине, нардеп Елизавета Богуцкая на своей странице в социальной сети Facebook утверждала, что всепланетная паника по причине Covid-19 ‒ "коронаро-бесие и одна из величайших афер мира".

Сейчас вы просматриваете новость ««Нашу партию позоришь»: пранкер заставил Богуцкую удалить фото в маске». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:00
Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: кто станет счастливее
20:57
"Нашу партию позоришь": пранкер заставил Богуцкую удалить фото в маске
20:50
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 19 мая Видео
20:42
Откроют, чтобы закрыть: министр ошарашил прогнозом по работе метро
20:35
Главная украинская скрепа разрушена мнение
20:17
В Кабмине сказали, когда вся сфера культуры сможет работать: названа возможная дата Видео
20:09
В Киеве бушевал сильный ветер - фото последствий Фото
19:57
Во Львове медики устроили коридор позора для чиновников из-за медреформы Видео
19:45
Кондратюк раскритиковал канал для оккупированных территорий Дом
19:40
В Одессе закупили "шведские" ИВЛ по завышенным ценам: журналисты выяснили подробности
19:37
Ученые выяснили, можно ли подхватить коронавирус через растения
19:36
Возобновление работы метро в Киеве: стало известно, что потребуют от пассажиров Видео
19:09
Пленки Деркача: Порошенко сдал Байдену интересы Украины ради Абромавичуса Видео
19:06
Элитный карантин: СМИ выяснили, где пропадала Тимошенко Видео
18:51
"Нырнула под воду – и все": пацанка сильно испугалась на новом задании Видео
18:37
Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения Видео
18:29
Лавров сделал заявление о завершении строительства Северного потока-2
18:26
Цена на газ для Беларуси: Путин назвал Лукашенко свое главное условие
18:14
"Вмешался карантин": названа новая дата запуска фонтанов в Киеве
17:54
Мафусаил - Warner Bros превращают героев Библии в чернокожих
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять