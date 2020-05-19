"Маска цвета бедра нимфы": нардепа Богуцкую высмеяли в Сети за дырявую маску

Нардепа Елизавету Богуцкую высмеяли в Сети / Facebook нардепа

Нардеп Елизавета Богуцкая (фракция Слуга Народа - политсила президента Владимира Зеленского) пришла на очередное заседание Верховной Рады в маске розового цвета с многочисленными отверстиями.

"Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С.Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!", ‒ написала она в Facebook и опубликовала фото в маске с рабочего места в зале заседаний парламента.

Снимок вызвал шквал комментариев различной степени глумливости и издевательств.

"Вы вот все стебете животное бобер в маске-самовязе цвета бедра испуганной нимфы. Правильное стебете, в принципе, что еще с животным делать. Но ведь если вдуматься, то эта дырявая маска от вирусов, в каждую ячейку которой пролезет не только вирус со всей семьей, а даже взволнованный х*й грузинского реформатора, символизирует собой всю эпоху правления Вавы. Так что, если наш наноимператор решит забацать себе фамильный герб, то вполне может взять на него эту дырявую мохеровую маску. Животному роялти отстегнуть, конечно, а то Гринпис замучает", ‒ написала активистка и блогер Елена Монова.

"Уж избрали, так избрали. Я бы даже сказал, вызбрали", ‒ написал журналист Виктор Трегубов.

"Лиза у себя пишет, что ее температура утром еле добиралась до 34 градусов. 34 градуса. Бойтесь ходячих мертвецов", ‒ иронично и с отсылкой к популярному-зомби сериалу написал Назар Приходько.

"А вы видели вязаную розовую маску Богуцкой в сеточку? Не видели? Вот и славно! И не смотрите! Зрелище не для слабонервных", ‒ написала политик Алена Яхно.

"Мне кажется ‒ у нас появился готовый кандидат в новые министры здравоохранения", ‒ ехидно прокомментировал Владимир Полуев.

Напомним, ранее, в феврале 2020 года, за несколько недель до начала пандемии китайского коронавируса в Украине, нардеп Елизавета Богуцкая на своей странице в социальной сети Facebook утверждала, что всепланетная паника по причине Covid-19 ‒ "коронаро-бесие и одна из величайших афер мира".